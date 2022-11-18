Салехард, 18 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. На Ямале учёные из Московского физико-технического института (МФТИ) провели испытания экспериментальных образцов электроснегоходов, литий-ионных аккумуляторов и зарядного устройства для лёгкого внедорожного электротранспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Arctic-mipt.com МАС «Снежинка»

Испытания и исследования проходили на месте будущего строительства Международной арктической станции «Снежинка». Помимо техники, учёные МФТИ с помощью подводного дрона обследовали дно озера, прилегающего к площадке «Снежинки» для дальнейшего внесения геоданных на карту.

Отмечается, что дополнительная оценка климатических, природных и географических особенностей местности поможет при организации исследовательских полигонов, где будут тестировать перспективные образцы систем водородной энергетики и накопления энергии, ветроэнергоустановок, фотоэлектрических панелей, а также беспилотники вертолетного и мультикоптерного типа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная арктическая станция «Снежинка», которая создаётся на Ямале, станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике. Основные работы по созданию станции ведут Минобрнауки России и Московский физико-технический институт (МФТИ).