Москва, , 15:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнули важность комплексного и полного выполнения «зерновой сделки». Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган kremlin.ru

«С учётом продления на очередные 120 дней срока действия стамбульских договорённостей от 22 июля о вывозе зерна [с территории б. УССР] из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого пакетного соглашения», ― говорится в сообщении.

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Также главы государств обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Стороны отметили положительную динамику торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в МИД России заявили о продлении «зерновой сделки» автоматически на 120 дней, так как никаких возражений не поступило. В ведомстве отметили, что Россия допускает пролонгацию соглашения без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возможность бессрочного продления «зерновой сделки» не рассматривалась. Также представитель Кремля уточнил, что озабоченности России по «зерновой сделке» были учтены, и добавил, что ООН пообещала добиться снятия санкций на экспорт российских продовольствия и удобрений.

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