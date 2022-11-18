Москва, 18 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ ожидает в декабре решения Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям и организационной работе. Об этом 18 ноября заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

По его словам, сейчас идёт взаимодействие с МОК и с международными федерациями.

«Ждём в декабре решения МОК по допуску наших спортсменов к организационной работе и соревнованиям», — сказал Матыцин.

Напомним, в октябре президент МОК Томас Бах заявил, что МОК сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.