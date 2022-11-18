Тирасполь, 18 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский провёл встречу с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба главы ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

Отмечается, что Красносельский сообщил о возникновении проблем в энергетическом секторе между Приднестровьем и Молдавией.

«Я бы очень бы хотел, чтобы миссия ОБСЕ также вникла в вопросы энергетики и способствовала, по большому счету, своим влиянием для решения тех или иных вопросов», — сказал глава республики.

Он сообщил, что общался по этому вопросу с представителями руководства Молдавии, но те повели себя «не совсем корректно». По словам Красносельского, есть проблемы с исполнением молдавской стороной обещаний, в том числе письменных.

Напомним, в Приднестровье из-за дефицита газа прекратили работать Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат и другие крупные предприятия. В республике с 21 октября действует чрезвычайное экономическое положение. В ноябре Молдавия в одностороннем порядке изменила в свою сторону пропорции распределения газа из России.