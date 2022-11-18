Донецк, , 15:04 — REGNUM Качество оказания медицинской помощи раненым чеченским военнослужащим находится в зоне особого внимания властей Чечни. В военном госпитале Донецка выделено отдельное крыло для бойцов из республики. Налажено снабжение госпиталя медоборудованием и медикаментами, продуктами питания. Об этом 18 ноября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В госпитале Mil.ru

По его словам, в ближайшее время палаты, где проходят лечение чеченские бойцы, будут оборудованы новой мебелью. Будут решены другие насущные вопросы по улучшению бытовых условий и качества лечения, о которых в ходе совещания с участием начальника медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзаном Альдебировым доложили руководители медсанчастей батальонов «Восток-Ахмат», «Запад-Ахмат» и полка «Север-Ахмат».

«После совещания Рамзан Альдебиров осмотрел донецкий госпиталь Минобороны РФ, где для чеченских бойцов выделено отдельное крыло. Здесь в скором времени начнутся работы по улучшению условий для пациентов. В частности, в ближайшее время в госпиталь привезут новые койки и другой инвентарь, что существенно повлияет на качество оказания необходимой помощи пациентам», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Как отметил Кадыров, в госпиталь в Донецке Альдебиров привез гуманитарный груз с медикаментами, собранными Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.