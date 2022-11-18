Рябков призвал МАГАТЭ обратить внимание на источник обстрелов ЗАЭС
Москва, 18 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Совету управляющих МАГАТЭ следует обратить внимание на то, откуда обстреливается Запорожская АЭС. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 18 ноября журналистам.
По его словам, подходы, которые тиражирует в совете арифметическое большинство, по сути дела отрицают реальность. В действительности ВСУ продолжают обстреливать Энергодар, предпринимают попытки захвата АЭС, но для группы стран эти действия — нечто само собой разумеющееся.
«Я призвал бы это большинство озаботиться вопросом, откуда исходят угрозы Запорожской АЭС, непрекращающиеся обстрелы», — сказал Рябков.
Как сообщало ИА REGNUM, Рябков выразил осуждение позиции Совета управляющих МАГАТЭ, который призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на владение ЗАЭС.
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