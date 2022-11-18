Москва, 18 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Совету управляющих МАГАТЭ следует обратить внимание на то, откуда обстреливается Запорожская АЭС. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 18 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, подходы, которые тиражирует в совете арифметическое большинство, по сути дела отрицают реальность. В действительности ВСУ продолжают обстреливать Энергодар, предпринимают попытки захвата АЭС, но для группы стран эти действия — нечто само собой разумеющееся.

«Я призвал бы это большинство озаботиться вопросом, откуда исходят угрозы Запорожской АЭС, непрекращающиеся обстрелы», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков выразил осуждение позиции Совета управляющих МАГАТЭ, который призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на владение ЗАЭС.

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