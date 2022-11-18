Симферополь, , 15:02 — REGNUM Министерство внутренних дел по Республике Крым отклонило заявление 34-летней жительницы территории бывш. УССР о приёме в гражданство Российской Федерации, сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Причиной стало то, что ранее женщина была признана судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики.

В пресс-службе крымского МВД пояснили, что женщина подала заявление о приёме в гражданство Российской Федерации в августе 2022 года, а в октябре была привлечена к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 20.3 КоАП РФ. В полиции напомнили — осенью в соцсетях появилась видеозапись на которой две девушки распевали песню, которая считается боевым гимном нацистов. В итоге девушек наказали — одна поучила 10 суток административного ареста, вторая — штраф в 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из правонарушительниц оказалась финалистка крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева. Женщина позже пыталась оправдаться, утверждая, что не знала, какую песню исполняет. В полиции не уточнили, кто из женщин подавал заявление на получение российского гражданства, однако указанный возраст совпадает с возрастом Валеевой.

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