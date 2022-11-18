Рим, 18 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года в Италии число зарегистрированных ДТП заметно выросло в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили 18 ноября в национальной службе статистики.

Alexas_Fotos Дорожные знаки

Отчасти рост объясняется отменой всех антикоронавирусных ограничений и вновь возросшим трафиком, напомнили статистики.

Количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 24,7% (81 437 происшествий), с получившими значительные травмы — на 25,7% (108 996), с погибшими — на 15,3% (1450).