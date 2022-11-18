Москва, 18 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Пока экономика России выглядит относительно устойчивой — параллельный импорт заработал в большей части отраслей, с Востоком деловые связи налаживаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Да и с Западом российское предпринимательство полностью не порвало — механизмы продолжения сотрудничества нащупали, — сказал он. — Однако последствия нефтяного эмбарго пока непонятны. Мы не можем с достаточной степенью точности оценить зависимость Европы от российских энергоносителей. Скорее всего, покупки-продажи нефти продолжатся. Об этом, например, уже заявила Польша. Если это так и будет, сильного падения ВВП не произойдет».

Но, как подчеркнул Ковригин, конец 2022 — первая половина 2023 года в любом случае пройдут под знаком падения основных экономических показателей.

«Минимум падения — 5% ВВП. Но падение может составить и более 8% — все будет зависеть от механизмов эмбарго и ситуации на рынке энергоносителей. Рецессия будет в любом случае. Оживления экономики раньше 2024 года ждать не следует — стресс, который она испытала в первой половине 2022 года, беспрецедентный», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года падение ВВП России составит примерно 3,3%.