Москва, 18 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Представители Минобороны России и Южной Осетии рассмотрели вопросы военного сотрудничества, в том числе открытия военной кафедры в Югоосетинском госуниверситете. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны Южной Осетии.

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«Делегация Министерства обороны Республики Южная Осетия во главе с министром обороны полковником Маратом Павловым с 14 по 17 ноября провела в Москве переговоры с делегацией Минобороны Российской Федерации. Обсуждались актуальные вопросы военного сотрудничества», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что стороны обсудили в том числе вопросы открытия военной кафедры в Югоосетинском госуниверситете, новый облик минобороны, а также практическую реализацию ранее подписанных соглашений.