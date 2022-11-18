Варшава, 18 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Власти Польши рекомендуют главе киевского режима В. Зеленскому прекратить обвинения России в инциденте с упавшей на польскую территорию ракетой, потому что невиновность Москвы в этом случае является очевидной. Об этом 18 ноября рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и б. УССР

«В Польше сейчас рекомендуют Зеленскому все-таки перестать давить на то, что это (падение ракеты в Польше — прим. ред.) якобы была российская атака, потому что уже понятно, что это не так», — сказал он.

Кроме того, российский дипломат уточнил, что в данный момент в Польше нередки инциденты около дипломатических представительств РФ, однако «в основном это мелкие эпизоды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Лукаш Ясина заявил, что результаты расследования ЧП с падением ракеты на востоке Польши должны появиться в ближайшие дни.