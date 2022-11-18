Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM В Петербурге 7786 сотрудников остаются в состоянии простоя на 59 предприятиях города. Такие данные привёл 18 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Москаленко Сайт правительства Санкт-Петербурга

Число работников в простое за срок чуть больше недели сократилось на 495 человек. Предприятий, которые находятся в таком режиме, стало меньше на шесть единиц. Отметим, что в обновлённой статистике не учитывается автозавод Toyota, так как он начал процесс консервации после простоя с весны 2022 года.

«На конец июня — начало июля в городе в режиме простоя находилось более 16,7 тысяч человек. За 4 месяца их количество уменьшилось почти вдвое. Аналогичная ситуация по режиму неполной занятости», — заявил Москаленко.

В режиме неполной занятости работают 1800 жителей Петербурга на 64 предприятиях. Больше чем за неделю их число увеличилось на 981 сотрудника, но на одно предприятие стало меньше.

Между тем уровень безработицы в Петербурге возрос с 1,7% до 2,3%. Однако, несмотря на повышение, этот показатель по-прежнему ниже, чем в целом по стране.

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