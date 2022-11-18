Москва, , 15:17 — REGNUM Зафиксированная в РФ «гонка зарплат» отражает рыночную ситуацию, связанную с дефицитом квалифицированных кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Зарплата Peggy Marco

«События весны и осени 2022 года лишь обострили старую проблему российской экономики, когда при формальном наличии кандидатов выбрать квалифицированного специалиста было сложно, — сказал Цыганов. — На сегодня не только в IT-индустрии, но и финансовой сфере, управлении проектами, строительстве и т.д. наблюдается нехватка управленческого персонала и высококвалифицированных исполнителей. И если, например, строителей и курьеров для логистических компаний можно найти среди трудовых мигрантов из стран СНГ, и это вопрос времени, то специалистов по BIM-проектированию надо обучать и мотивировать, спрос на них велик как в нашей стране, так и за рубежом».

А это, по словам Цыганова, означает необходимость поддержания конкурентоспособного уровня зарплат и их соответствия потребностям населения, которое хочет поддерживать привычный уровень жизни.

«Именно это и отражается в зафиксированной «гонке зарплат», которая в дальнейшем будет продолжаться для реально высококвалифицированных специалистов, которых трудно подготовить и еще труднее удержать», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские работодатели включились в «гонку зарплат» на фоне санкционного кризиса.

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