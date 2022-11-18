Пермь, 18 ноября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Перми проводится проверка по факту гибели рабочего в медучреждении. Мужчина получил смертельные травмы при проведении ремонтных работ на фасаде театра, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Pixabay.com В больнице

По предварительным данным, разнорабочий 31 октября упал со строительных лесов. Следователем опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, истребована документация о проводимых работах.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Прикамье, рабочий трудился у индивидуального предпринимателя. Травмированный мужчина поступил в больницу, где было принято решение об экстренной операции. Во время оперативного вмешательство пациент умер. Работодатель скрыл гибель рабочего, не известив Гострудинспекцию в установленные сроки о происшествии.