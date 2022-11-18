Лима, 18 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Парламент Перу разрешил президенту Педро Кастильо отправиться в Чили, хотя несколькими минутами ранее отказал ему в разрешении на поездку в Мексику, заявив, что политический кризис требует его присутствия в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

По словам представителей оппозиции, встреча между политиками Перу и Чили необходима из-за важности торговли и других форм обмена, а такая встреча не проводилась уже несколько лет.

Парадоксальная ситуация привела к повторному рассмотрению вопроса об отказе в поездке в Мексику, который не достиг большинства голосов, необходимого для повторного голосования по этому вопросу.

Конгрессмен Алехандро Каверо, похоже, дал ключ к разгадке того, почему Кастильо было отказано в разрешении на поездку в Мексику для участия во встрече Тихоокеанского альянса, когда выразил свое недовольство тем, что перуанский президент собирается встретиться с тремя левыми президентами — мексиканским лидером Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, президентом Колумбии Густаво Петро и президентом Чили Габриэлем Боричем.

Несколько недель назад Лопес Обрадор призвал Конгресс Перу дать разрешение Кастильо присутствовать на встрече, чтобы получить временное председательство в Тихоокеанском альянсе.

Это уже третий раз, когда законодательный орган отказывается санкционировать зарубежные поездки Кастильо, ранее наложив вето на его поездки в Колумбию, на инаугурацию президента Петро, на европейское турне, включавшее посещение Папы Франциска, а также в Италию и Бельгию. Президент также отозвал запрос на разрешение поездки в Таиланд на саммит Форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, поскольку законодательный орган не обсудил его заблаговременно.