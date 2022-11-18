Шебекинский район, Белгородская область, 18 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Под миномётный обстрел попало 18 ноября приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ярослав Громов ИА REGNUM Здание после обстрела

В результате атаки, повреждены линии электропередачи. В двух домовладениях выбиты окна.

«Пострадавших нет. Все оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Шебекино снаряд «Града попал в частный дом, тяжело ранена 15-летняя девушка.