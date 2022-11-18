Москва, , 14:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопрос создания газового хаба, сообщает 18 ноября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе телефонного разговора, который провели лидеры двух стран, обсуждалось двустороннее сотрудничество Москвы и Анкары в различных областях. В частности, отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, стороны затронули реализации совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного «газового хаба», — говорится в информации пресс-службы Кремля.

Также Путин и Эрдоган говорили о вопросах, связанных с «зерновой сделкой».

Как сообщало ИА REGNUM, в канцелярии Реджепа Эрдогана рассказали о состоявшемся телефонном разговоре лидеров России и Турции.