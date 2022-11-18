Москва, 18 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Чтобы Китай вернулся на курс быстрого роста, вероятно, потребуется новая модель, предполагающая ряд реформ, ориентированных на развитие рынка и снятие жестких ограничений со стороны государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила руководитель департамента корпоративны​х финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ ​ Ольга Лосева.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китайской экономике также грозит спад, однако среди ключевых причин замедления экономической активности эксперты называют прежде всего политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, — сказала Лосева. — Когда в марте был объявлен локдаун в Шанхае, финансовом центре КНР, это подорвало промышленное производство и розничную торговлю. Свою роль в замедлении экономической активности сыграли и такие факторы, как кризис на строительном рынке, а также продолжительное давление регуляторов на технологические компании, в том числе запрет на IPO в США. Международный валютный фонд недавно понизил свой прогноз по росту Китая до 3,2% в этом году, что представляет собой резкое замедление по сравнению с 8,1% в 2021 году».

По ее словам, чтобы Китай вернулся на курс быстрого роста, вероятно, потребуется новая модель, предполагающая ряд реформ, ориентированных на развитие рынка и снятие жестких ограничений со стороны государства.

«Тем не менее и при нынешней ситуации китайская экономика все же продемонстрирует рост, а не снижение к концу 2022 года, пусть и не такой значительный, как раньше», — уверена Лосева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лосева объяснила, избежит ли экономика США рецессии и спада производства.