Москва, , 14:55 — REGNUM Группировка атомного ледокольного флота России выполняет поставленные перед ней задачи, однако к 2026–2027 году половина судов выработает свой ресурс и к 2030 году может возникнуть дефицит, который нельзя допустить. Об этом 28 ноября заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

Дмитрий Медведев

«Группировка атомного ледокольного флота в настоящее время выполняет поставленные перед ней задачи, работают шесть атомных ледоколов, причем обращаю внимание, что два из них, несмотря на все сложности, были введены в строй за 2020–2021 годы», — сказал Медведев.

Он добавил, что в скором времени планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса, «но даже несмотря на то, что все в рабочем состоянии, есть проблемы, которые нужно решать именно сейчас происходит старение атомного флота». Половина группировки под управлением Росатома были построены по уже устаревшим технологиям, а срок их службы неоднократно продлевался, поэтому к 2026–2027 году ледоколы выработают свой ресурс, уточнил Медведев.

«Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 году есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей», — добавил он.

Вопрос использования Севморпути и вообще присутствия в Арктике стал политизирован, Россию часто пытаются «куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть наоборот на периферию, поэтому дефицит ледокольного флота недопустим», заключил зампред Совбеза РФ.