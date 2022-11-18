Медведев призвал не допустить дефицита ледокольного флота к 2030 году
Москва, 18 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Группировка атомного ледокольного флота России выполняет поставленные перед ней задачи, однако к 2026–2027 году половина судов выработает свой ресурс и к 2030 году может возникнуть дефицит, который нельзя допустить. Об этом 28 ноября заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.
Он добавил, что в скором времени планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса, «но даже несмотря на то, что все в рабочем состоянии, есть проблемы, которые нужно решать именно сейчас происходит старение атомного флота». Половина группировки под управлением Росатома были построены по уже устаревшим технологиям, а срок их службы неоднократно продлевался, поэтому к 2026–2027 году ледоколы выработают свой ресурс, уточнил Медведев.
Вопрос использования Севморпути и вообще присутствия в Арктике стал политизирован, Россию часто пытаются «куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть наоборот на периферию, поэтому дефицит ледокольного флота недопустим», заключил зампред Совбеза РФ.