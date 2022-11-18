Оттава, 18 ноября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Канада отклонила план горнодобывающей компании Baffinland Iron Mines Corp. по строительству железной дороги и портовой инфраструктуры, а также увеличению годового объёма отгрузки с рудника Мэри Ривер. Об этом заявил федеральный министр по делам Севера Дэн Вандал, сообщает Arctic Today.

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Компанией было предложено строительство 110-километровой железной дороги между рудниками Мэри Ривер и Милн Инлет, удвоить лимит отгрузки железный руды с 6 до 12 млн тонн в год, а также построить дополнительный причал в порту Милн Инлет.

Ранее была созвана комиссия для изучения плана строительства железной дороги. Комиссия вынесла решение о том, что компания не сможет должным образом следить за управлением воздействия своей промышленности на окружающую среду. Дэн Вандал согласился с данными выводами.

«Ответственные за проекты министры, в том числе и я, внимательно изучили представленные отчёты и материалы. Было принято решение принять рекомендацию комиссии о том, что расширение не может быть осуществлено в настоящее время», — подчеркнул федеральный министр по делам Севера Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, главной автомагистралью в канадской Арктике является лёд, который обеспечивает доступ к земле и продовольствию, объединяет сообщества. С каждым годом изменение климата делает передвижения по льду менее предсказуемыми, что сказывается на жизни северян и экономике северной части страны.

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