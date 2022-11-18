Палермо, Италия, 18 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. За первые десять месяцев 2022 года в Италии было зафиксировано 254 экстремальных погодных явления, сообщили 18 ноября в национальной экологической ассоциации Legambiente.

skeeze Торнадо

Это на 27% больше, чем за весь 2021 год.

За последние 13 лет было зафиксировано 1503 экстремальных явления, 279 человек погибли. Самые пострадавшие регионы — Сицилия, Ломбардия (Милан) и Лацио (Рим). В большинстве случаев речь идет о наводнениях, граде и торнадо.

Экологи просят правительство в кратчпайшие сроки ввести в действие «план адаптации к изменениям климата», который находится на рассмотрении вот уже четыре года.

В стране нет работающей «системы предотвращения», а ведь своевременная профилактика позволила бы не только избежать ярда трагедий, но и сэкономить, добавили в Legambiente.