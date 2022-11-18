Москва, 18 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Одной из тем обсуждения президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом стали детали создания газового хаба в Турции. Об этом по итогам телефонного разговора, состоявшегося 18 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

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«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба», ― указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре представители России и Турции достигли принципиального соглашения по проекту создания газового хаба. Анкара уже приступила к выполнению своей части работы.

Президент России Владимир Путин назвал создание газового хаба в Турции «реалистичным проектом». Глава государства не сомневается, что соглашения о покупке газа через указанный хаб будут подписаны, в том числе и с рядом европейских стран.

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