Кишинёв, 18 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Кишинёва с начала протестной акций 18 ноября задержали 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

«С самого начала акции протеста уже 16 человек, в том числе троих несовершеннолетних без сопровождения, были доставлены в инспекцию для опознания и оформления документов», — говорится в сообщении.

Причину задержания в пресс-службе не сообщили. Отмечается, что в результате проверки было установлено, что один из задержанных находится в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления.

Напомним, сегодня, 18 ноября, оппозиционная партия «Шор» проводит массовые протестные акции. Протестующие собираются в разных локациях и проводят шествия. Часть активистов вышли к зданию генпрокуратуры. Кроме того, возле академии наук планируется провести митинг.