Москва, , 14:51 — REGNUM Неудивительно, что контроль за финансовой и иной материальной помощью киевскому режиму становится одной из тем политического противостояния в США. Махинации вокруг помощи проамериканским вооружённым экстремистам стали традицией американской политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

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«Стоит вспомнить скандал «Иран — контрас» или афганскую операцию «Циклон», герои которой не до конца приглажены даже в апологетическом фильме «Война Чарли Уилсона».

Помощь режиму Зеленского превратилась в цепь коррупционных схем. Республиканцы имеют все основания публично задаваться вопросом: если выгоду от этой помощи получают функционеры киевского режима, скупающие недвижимость в Западной Европе, в то время как образцы поставляемого оружия уже всплывают в странах Европы и Азии, то не замешаны ли в коррупционных схемах лоббисты из числа функционеров демпартии США и их друзей в финансовых фондах и ВПК?

Опыт подсказывает, что такого рода обвинения не окажутся совсем безосновательны, а значит, уместны в межпартийной (да и во внутрипартийной) борьбе, которая в будущие два года станет лишь обостряться.

Другое дело, что помощь киевскому режиму пока является доминантой американской политики, и большинство оппозиционеров намерено осуждать её не в принципе, а в конкретном воплощении от своих политических оппонентов и их партнёров, «коррумпированных политиков из Восточной Европы».

Для России важнейшей задачей в информационной войне становится дискредитация самой идеи поддержки преступного киевского режима», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законодательную инициативу, согласно которой следует провести проверку средств, выделяемых Киеву властями США, предложили провести республиканцы в палате представителей Конгресса США.

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