Москва, , 15:34 — REGNUM Мировая экономика резко замедляется, и в первую очередь в зоне риска страны Евросоюза, которые уже вступают в рецессию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила руководитель департамента корпоративны​х финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ ​ Ольга Лосева.

Флаг ЕС

«Опросы западных экономистов показали углубляющийся кризис стоимости жизни и мрачные перспективы, заставляющие потребителей с осторожностью относиться к расходам, — сказала Лосева. — Евро продолжает падать, опустившись до паритета с долларом впервые за два десятилетия. Это становится еще одним поводом для беспокойства политиков континента, поскольку более слабая валюта подпитывает инфляцию за счет удорожания импорта, что сказывается на реальных доходах и, следовательно, потреблении населения. На данный момент инфляция более чем в четыре раза превышает целевой показатель в 2%, достигнув рекордных 9,1% в октябре. Страны Евросоюза в Центральной и Восточной Европе испытали экономический спад в III квартале 2022 года, при этом Венгрия и Чехия уже скатились в техническую рецессию. Под этим подразумевается экономический спад: отрицательный рост в квартальном выражении как минимум два трехмесячных периода подряд».

Как отметила Лосева, чтобы справиться с растущей инфляцией, Польша уже проводит годичную кампанию повышения процентных ставок, что приводит к падению спроса на ипотечные кредиты.

«А в попытке обуздать экономический кризис Венгрия приняла меры по ограничению цен на основные продукты питания после 40-процентного скачка цен в октябре. Сдерживая повышение ставок, Чехия приступает к ужесточению бюджетных расходов. Глава Центрального банка Чехии Алеш Михл призвал ограничить рост заработной платы, и некоторые компании уже приостановили прием на работу или сократили штатное расписание», — констатировала Лосева.

По ее словам, промышленность всех ведущих экономик Еврозоны находится в свободном падении.

«По данным Европейской комиссии и аналитики глобального рынка S&P, существенно снижается деловая активность промышленных предприятий и количество заключаемых контрактов. Все это говорит о том, что европейская экономика наверняка вступит в рецессию, возглавляемую Германией, Италией, Центральной и Восточной Европой», — сказала Лосева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что мировой экономике в 2023 году грозит усиление энергетического кризиса.

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