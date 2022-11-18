Париж, , 14:48 — REGNUM Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона вырос на четыре пункта в ноябре, а рейтинг премьер-министра Элизабет Борн прибавил один пункт, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

По данным опроса BVA, рейтинг президента Франции вырос до 40%, а рейтинг главы правительства до 42%. Глава французского государства, чей рейтинг резко упал в октябре, заметно восстановился среди молодых и пожилых жителей Франции.

Новый глава французской партии «Национальное объединение» Джордан Барделла набирает пять очков.

Опрос проводился среди населения Франции в возрасте от 18 лет и старше через интернет 16 и 17 ноября.