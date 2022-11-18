Ясиноватая, ДНР, , 14:47 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян киевскими боевиками.