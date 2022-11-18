Доха, 18 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Продажа пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу в Катаре запрещена. Об этом 18 ноября объявила Международная федерация футбола (ФИФА).

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«После обсуждения между властями Катара и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков, других местах отдыха фанатов и лицензированных заведениях, убрав точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022 в Катаре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое будет доступно на всех стадионах ЧМ-2022.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.