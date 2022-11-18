Магас, 18 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Ингушетии принято решение о заключении под стражу 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве. Суд избрал меру пресечения в виде ареста сверстнику убитого, которого задержали в ходе оперативных мероприятий 14 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Victor Арест

«По ходатайству следователя Следственного комитета подозреваемому в убийстве подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следственного органа.

Напомним, убийство на почве неприязненных отношений было совершено 14 ноября 2022 года во дворе одного из частных домовладений в селе Галашки Сунженского района. В результате конфликта один из его участников — 16-летний подросток — нанёс удар ножом другому. От полученного ранения потерпевший скончался при доставлении в больницу.