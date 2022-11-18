Кишинёв, 18 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Новый министр экономики Молдавии Дмитрий Алайба удалил на своем смартфоне приложение «Телеграм». Об этом он сообщил журналистам 18 ноября после принятия присяги на новом посту.

ИА REGNUM Запрет телеграм

«Я просто удалил его. Призываю всех удалить приложение со своих гаджетов. Знаете, когда говоришь на разные темы из личной жизни, все может быть очень компрометирующим», — сказал Алайба.

Он подчеркнул, что не участвовал ни в каких «заговорах». Министр также сообщил, что не обращался в Службу безопасности и информации с жалобой на взлом телеграм-аккаунта. О взломе он публично сообщил около месяца назад.

Стоит отметить, ранее в Молдавии взломали телеграм-аккаунты президента страны Майи Санду и ряда чиновников. После этого в сеть стали выкладывать якобы переписку должностных лиц. Глава минюста страны Сергей Литвиненко подтвердил, что обнародована его переписка, но заявил, что её исказили. Глава МВД Анна Ревенко пока не прокомментировала опубликованные сообщения, написанные якобы от её имени.