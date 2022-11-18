Москва, 18 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Исследование портала HeadHunter не отражает полную картину подбора персонала на рынке по всей России, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Santeri Viinamäki Евро

«В России в III квартале 2022 года повышение зарплат касалось специалистов отраслей строительства и логистики, причём квалифицированных специалистов. Такие подсчёты сделали в сервисе подбора персонала онлайн Headhunter.ru.

Как правило, на сайте этого агентства встречаются спрос и предложение преимущественно интеллектуального, высококвалифицированного труда. Рабочий персонал работодатели ищут чаще всего через другие агентства подбора персонала или на Avito.

Поэтому нельзя сказать, что исследование только одного сервиса подбора персонала отражает полную картину по всей России. Например, на конкурирующем портале Superjob недавно спрогнозировали, что наибольший дефицит квалифицированной рабочей силы в ближайшие годы будет иметь место в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Значит, повышения зарплат можно будет ожидать в первую очередь именно в этих регионах.

Тем не менее данные исследования Headhunter.ru о росте зарплат квалифицированных специалистов, например, в строительной отрасли, коррелируют с недавно вышедшими данными Росстата по российскому ВВП.

На фоне снижения ВВП в III квартале 2022 года на 4% в годовом выражении строительная отрасль в годовом выражении показала рост на 6,7%. Логично, что если целая отрасль находится в растущем тренде, то в отрасли есть ресурсы для найма квалифицированных специалистов и повышения зарплат.

Кроме того, уход из России многих известных иностранных компаний в первом полугодии текущего года привёл к перетоку квалифицированных, например, управленческих кадров из закрывшихся иностранных компаний в быстрорастущие российские компании и отрасли.

Безработица в России, согласно данным Росстата, хотя и немного повысилась в начале осени — с 3,8 до 3,9% трудоспособного населения, остаётся всё равно на исторических минимумах.

Несмотря на то, что в Минэкономразвития прогнозировали рост безработицы этой осенью чуть ли не до 4,8% трудоспособного населения, прогнозы сервисов подбора персонала указывают на противоположную тенденцию на рынке труда — дефицит, а не избыток квалифицированных специалистов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские работодатели включились в «гонку зарплат» на фоне санкционного кризиса. Она проявилась в критически важных отраслях — строительстве и логистике.

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