Амстердам, 18 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Международный фестиваль документального кино в Амстердаме объявил документальный фильм «Информация дня» победителем в номинации «Лучший полнометражный фильм года». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Руководители фестиваля заявили, что этот фильм «документирует определённый период времени, исторические факты и важность свободной прессы».

Картина снята режиссёром Аббасом Резаи.

Напомним, фильм был снят августе 2021 года в офисе новостного канала в Кабуле, и отражает падение столицы Афганистана и продолжение работы группы журналистов после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).