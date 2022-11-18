Оренбург, 18 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Центральный районный суд Оренбурга 18 ноября в режиме видеоконференцсвязи рассмотрел ходатайство бывшего вице-спикера Законодательного собрания Оренбуржья Александра Сало о замене неотбытого срока в исправительной колонии на более мягкое наказание и удовлетворил его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Ранее суд рассматривал дело о махинациях с зерном интервенционного фонда. Крупная партия зерна пропала с Сакмарского элеватора. По делу вместе с экс-депутатом проходила бизнес-партнёр.

Экс-депутат признали виновным в преступлении по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В феврале 2019 году суд первой инстанции вынес приговор Александру Сало — шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 1,2 млн рублей. Впоследствии областной суд отправил дело на новое рассмотрение. Весной 2022 года по делу вынесен новый приговор. Александру Сало назначили четыре года лишения свободы года и оштрафовали на 1,2 млн рублей.

Отбыв полгода в исправительной колонии Сало подал прошение о смягчении оставшегося срока. Суд заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы на срок два года пять месяцев и 16 дней.