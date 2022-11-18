Саранск, 18 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Мордовии двое мужчин признаны виновными в сбыте суррогатного алкоголя, ставшем причиной смерти трёх человек. Смертельный товар был куплен в канистрах на федеральной трассе в Рязанской области и доставлен в Чамзинский район Мордовии, сообщает следственное управление СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстали 37-летний и 38-летний мужчины. Правоохранители установили, что в 2020 году один из подсудимых стал продавать спиртосодержащую продукцию под видом коньяка и водка, не имея соответствующих документов об источнике происхождения товара и безопасности для потребителей.

В управлении сообщают, что алкогольный суррогат продавался возле федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанской области. Позже в преступный бизнес был вовлечён знакомый подсудимого.

По данным следственного управления, у фигурантов уголовного дела в июле 2021 года были приобретены и доставлены в Чамзинский район Мордовии несколько 5-литровых канистр со спиртосодержащей жидкостью. В ведомстве отмечают, что после употребления данной алкогольной продукции трое жителей района скончались.

Причиной смерти стало острое отравление метиловым спиртом. Экспертиза показала, что продукция содержала ядовитое вещество — метанол. Правоохранители установили место хранения и реализации продукции, которую изъяли в ходе следственных действий.

Фигуранты уголовного дела взяты под стражу. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Приговором суда назначено 3 и 3,5 года колонии общего режима. Судебное решение не вступило в законную силу.

Ранее следственное управление СКР заявляло, что в Мордовии в рамках дела о смертельном алкогольном отравлении трёх человек заключены под стражу житель Рязани и гражданин Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД России с учётом роста числа отравлений суррогатным алкоголем предложило регламентировать оборот метанола. Это связано с тем, что «любое ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях».

Подробнее: МВД настаивает на государственном регулировании оборота метанола