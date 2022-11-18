Донецк, 18 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка был обстрелян киевскими боевиками. Об этом 18 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 14:24 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Папа Римский Франциск заявил, что, по его мнению, мир на территории б. УССР возможен.