Москва, , 14:34 — REGNUM Совместная декларация, принятая по итогам саммита лидеров G20, который прошёл на Бали в Индонезии, является хорошим результатом. Такую оценку дал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очень хорошо, что принята полноценная декларация. Мы смогли договориться по тексту, который устроил всех», ― пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

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Он добавил, что здравый смысл возобладал и «желание достичь практического результата взяло верх над теми, кто пытался искусственно политизировать».

По словам Бирического, в декларации отражен сбалансированный подход по последствиям конфликта на территории б. УССР, что для Москвы ― «вполне приемлемый язык».

«Текст абсолютно сбалансированный, абсолютно приемлемый и хочу поздравить нашу переговорную команду и всех партнеров ― делегации Индонезии, Индии, Китая и всех, кто способствовал достижению консенсусу по этому сюжету, с успехом», ― заключил представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, двухдневный саммит «Группы двадцати», который проходил на Бали в Индонезии, завершился 16 ноября. Россию на этом мероприятии представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам встречи лидеры G20 приняли совместную декларацию о конфликте на территории б. УССР.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Киеву «были изложены и альтернативные точки зрения». Он отметил, что «этого вполне достаточно», чтобы глубоко не уходить в эту проблематику.