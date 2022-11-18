Москва, 18 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Совместная декларация, принятая по итогам саммита лидеров G20, который прошёл на Бали в Индонезии, является хорошим результатом. Такую оценку дал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Очень хорошо, что принята полноценная декларация. Мы смогли договориться по тексту, который устроил всех», ― пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

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Он добавил, что здравый смысл возобладал и «желание достичь практического результата взяло верх над теми, кто пытался искусственно политизировать».

По словам Бирического, в декларации отражен сбалансированный подход по последствиям конфликта на территории б. УССР, что для Москвы ― «вполне приемлемый язык».

«Текст абсолютно сбалансированный, абсолютно приемлемый, и хочу поздравить нашу переговорную команду и всех партнеров ― делегации Индонезии, Индии, Китая и всех, кто способствовал достижению консенсуса по этому сюжету ― с успехом», ― заключил представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, двухдневный саммит «Группы двадцати», который проходил на Бали в Индонезии, завершился 16 ноября. Россию на этом мероприятии представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам встречи лидеры G20 приняли совместную декларацию о конфликте на территории б. УССР.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Киеву «были изложены и альтернативные точки зрения». Он отметил, что «этого вполне достаточно», чтобы глубоко не уходить в эту проблематику.