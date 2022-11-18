Тюмень, 18 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Тюменские мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции получают современные и укомплектованные аптечки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-канале.

t. me/av_moor Тюменский боец показывает содержимое тактической аптечки. Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Александра Моора.

Медицинские наборы формировались по рекомендациям людей с боевым опытом, подчеркнул Моор.

«Здесь есть два турникета, бинт для тампонады, эластичный, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких, щитки для глаз, противоожоговый гель и средства обеззараживания», — перечислил тюменский губернатор.

Александр Моор отметил, что такая аптечка может спасти жизнь солдату при ранении.

«Каждого ждут дома родные, близкие, и все жители Тюменской области. Возвращайтесь с победой, мы поддержим!», — напутствовал глава Тюменской области.

Напомним, что в эти часы в Тюмени проходит телемарафон «100 миллионов для Победы». По данным на 15:00 (13:00 мск) на дорогостоящее, высокотехничное оборудование для бойцов спецоперации собрано 2 856 624,58 рубля. Марафон продлится до 20 ноября.