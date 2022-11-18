Москва, , 14:39 — REGNUM Вопросы совершенствования гражданской обороны обсуждаются на оперативном совещании Совета безопасности России, об этом сообщил 18 ноября в начале совещания президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности (сс) Администрация президента России

Он предложил собравшимся начать с планового вопроса и обсудить по предложению Министерства по чрезвычайным ситуациям вопросы совершенствования гражданской обороны.

«Давайте начнем работать», — сказал Путин, после чего совещание продолжилось за закрытыми дверями.

Гражданская оборона — система мероприятий по защите и подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, для совещания Совбеза был выбран очный формат. После начала пандемии COVID-19 Путин проводил такие совещания, за исключением больших заседаний, по видео-конференц-связи.