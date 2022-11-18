Москва, 18 ноября 2022, 14:39 — REGNUM Вопросы совершенствования гражданской обороны обсуждаются на оперативном совещании Совета безопасности России, об этом сообщил 18 ноября в начале совещания президент РФ Владимир Путин.
Он предложил собравшимся начать с планового вопроса и обсудить по предложению Министерства по чрезвычайным ситуациям вопросы совершенствования гражданской обороны.
«Давайте начнем работать», — сказал Путин, после чего совещание продолжилось за закрытыми дверями.
Гражданская оборона — система мероприятий по защите и подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Как сообщало ИА REGNUM, для совещания Совбеза был выбран очный формат. После начала пандемии COVID-19 Путин проводил такие совещания, за исключением больших заседаний, по видео-конференц-связи.