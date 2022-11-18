МИД Польши: власти завершаютрасследование инцидента с падением ракеты

Варшава, , 14:31 — REGNUM Результаты расследования ЧП с падением ракеты на востоке Польши должны появиться в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Лукаш Ясина 18 ноября телеканалу CNN.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, польские власти быстро завершат расследование инцидента. Польша приглашает киевских экспертов посетить место падения ракеты, но перед этим необходимо обеспечить ряд юридических договорённостей, «чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы».

Ясина также заявил, что «непосредственную угрозу» для Польши и других государств Европы представляют действия России на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что на территории страны упала ракета системы ПВО, принадлежащей Киеву. По данным российского Министерства обороны, это ракета комплекса С-300 ВСУ.

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