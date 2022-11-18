Москва, 18 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Заморозка активов России в ЕС и других западных юрисдикциях похожа на шаг отчаяния на фоне политического бессилия. Это еще один важный штрих в проясняющейся картине присвоения чужих богатств, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Santeri Viinamäki Евро

«Сегодня озвучивается сумма в размере около 68 млрд евро. Российские активы в большей степени хранились в Бельгии, Люксембурге, Германии, Франции и Италии.

Уже давно озвучивается разработка Брюсселем легального способа изъятия замороженных российских средств.

На фоне геоэкономической напряженности и яркой антироссийской информационной кампании западным юристам будет не так просто «подогнать» правовое поле для реализации сценария полной конфискации российских активов. Создание такой юридической базы — лишь дело времени.

Десятки и сотни миллиардов долларов и евро, заработанные Россией, десятилетиями находились не в совсем дружественных юрисдикциях. Долгие годы на фоне высокого уровня оттока капитала Россия оставалась ее нетто-экспортером.

Теперь будет все иначе. Вполне логично укреплять рубль и его репутацию, долю расчетов во внешней торговле национальной валютой и хранить, инвестировать средства в России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские активы в размере 68 млрд евро заморожены в Евросоюзе. Об этом свидетельствует внутренний документ Европейской комиссии, написало издание Politico.

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