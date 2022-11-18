Грозный, , 14:28 — REGNUM В Чечне будут освобождены от платы за коммунальные услуги семьи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Об этом решении глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на совещании с членами администрации и правительства региона.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я поручил включить в список на стопроцентное возмещение оплаты ЖКУ семьи погибших в ходе СВО наших военнослужащих. Они отдали свои жизни на священной войне против нацизма и фашизма ради будущего нашей страны, в которой есть свобода вероисповедания, чтят традиции и обычаи, сохраняют и передают будущим поколениям семейные ценности», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в Чечне выплатили по 50 тыс. рублей семьям погибших бойцов, участвовавших в спецоперации.

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