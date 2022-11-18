Грозный, 18 ноября 2022, 14:28 — REGNUM В Чечне будут освобождены от платы за коммунальные услуги семьи военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Об этом решении глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на совещании с членами администрации и правительства региона.
Ранее сообщалось, что в Чечне выплатили по 50 тыс. рублей семьям погибших бойцов, участвовавших в спецоперации.
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