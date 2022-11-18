Омск, , 14:28 — REGNUM Продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения торцевой стены жилого многоквартирного дома на улице Партсъезда в Омске. Как сообщили ИА REGNUM 18 ноября в следственном управлении СКР по Омской области, предъявлено обвинение экс-директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Уголовное дело ru.torange.biz

Дело по факту обрушения было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 1 ст. 315 УК РФ («Неисполнение судебного решения»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Бывшему директору НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Марине Степановой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, повлекшее тяжкие последствия»).

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая занимала должность и. о. директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Она внесла предложение о переносе установленного срока проведения капремонта общего имущества в доме № 53 по ул. 20 Партсъезда на более поздний срок. В связи с этим соответствующие изменения были внесены в региональную программу.

19 ноября 2020 года женщина заключила дополнительное соглашение об исключении этого дома из адресного перечня домов, подлежащих капремонту, и сроков выполнения работ. Также она внесла в минэнерго предложение о внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы на 2020–2022 гг. Оно касалось переноса срока проведения капремонта фасада и подвальных помещений указанного дома с 2020 на 2022 год.

Следствие считает, что обвиняемая умышленно не обеспечила проведение работ по капремонту аварийного многоквартирного жилого дома. Кроме того, не были предприняты все меры для проведения торгов на заключение нового договора на капремонт дома и дополнительные работы. Не были выполнены иные действия, которые предотвратили бы обрушение. В результате собственники жилых помещений в этом доме понесли крупный ущерб.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование продолжается. Его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2022 года в Омске на улице Партсъезда обрушилась часть жилого пятиэтажного дома.

Читайте также: В Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома

Пострадавших не оказалось, однако люди лишились крыши над головой. В МЧС предварительной причиной ЧП назвали аварийное состояние здания.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцы обрушившегося дома в Омске получат выплаты на приобретение жилья