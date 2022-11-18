Анкара, 18 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Укладка на суше и под водой труб для проекта по добыче газа на месторождении Сакарья в Чёрном море закончена Турцией. Об этом 18 ноября заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в интервью телеканалу NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Завершена укладка труб на суше и в море для добычи черноморского газа», — сказал он.

Также Донмез утончил, что в Анкаре рассчитывают, что впервые жители Турции смогут использовать добытый на черноморском месторождении газ в марте 2023 года, а спустя четыре года им будут пользоваться во всех домах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Евросоюз оказывают давление и угрожают членам Организации тюркских государств.