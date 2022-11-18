Ватикан, 18 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Мир на территории б. УССР возможен, заявил 18 ноября в интервью La Stampa Папа Римский Франциск.

Папа Франциск

Для этого, по его словам, требуется «демилитаризация сердец» и общее желание стать пацифистами.

Стремиться нужно не к перемирию, которое используется для перевооружения, а к полноценному миру, отметил Франциск.

Ватикан готов выступить посредником между Москвой и Киевом и сделать все возможное для достижения мира, добавил он.