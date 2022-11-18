Варшава, , 14:24 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда считает, что падение ракеты киевской системы противовоздушной обороны на территории польской фермы было несчастным случаем.

Анджей Дуда Fakt.pl

«Скорее всего, это был несчастный случай», — сказал Дуда в ходе выступления на конгрессе в Подкарпатском воеводстве.

Польский лидер обратил внимание, что место происшествия расположено всего в шести километрах от границы с территорией бывш. УССР.

Дуда также объяснил, что ракету не удалось перехватить из-за общего несовершенства всех систем ПВО в мире.