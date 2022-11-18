Варшава, 18 ноября 2022, 14:24 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда считает, что падение ракеты киевской системы противовоздушной обороны на территории польской фермы было несчастным случаем.

Анджей Дуда
Анджей Дуда
Fakt.pl

«Скорее всего, это был несчастный случай», — сказал Дуда в ходе выступления на конгрессе в Подкарпатском воеводстве.

Польский лидер обратил внимание, что место происшествия расположено всего в шести километрах от границы с территорией бывш. УССР.

Дуда также объяснил, что ракету не удалось перехватить из-за общего несовершенства всех систем ПВО в мире.