Варшава, 18 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда считает, что падение ракеты киевской системы противовоздушной обороны на территории польской фермы было несчастным случаем.

Fakt.pl Анджей Дуда

«Скорее всего, это был несчастный случай», — сказал Дуда в ходе выступления на конгрессе в Подкарпатском воеводстве.

Польский лидер обратил внимание, что место происшествия расположено всего в шести километрах от границы с территорией бывш. УССР.

Дуда также объяснил, что ракету не удалось перехватить из-за общего несовершенства всех систем ПВО в мире.