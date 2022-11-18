Севастополь, , 14:24 — REGNUM Около 80 вынужденных переселенцев из Херсона и Херсонской области прибыли в Севастополь в ночь на 18 ноября. Об этом сообщил в тг-канале губернатор Михаил Развожаев.

Пансионат «Изумруд» Телеграм-канал Михаила Развожаева

На данный момент прибыли 79 человек, в том числе 17 детей и одна беременная женщина. Всех разместили на базе пансионата «Изумруд». Сегодня же, 18 ноября, планируется прибытие ещё семи человек.

Глава региона отметил большое количество людей из Новой Каховки, где в последние дни усилились обстрелы, в том числе — обстреливалась больница. ВСУ открывали огонь даже по автобусам с мирными жителями, пытавшимися уехать.

«Пациенты, раненые бежали прямо из отделений и палат на эвакуацию. Один мужчина с ранением приехал в Севастополь буквально в халате. Всем беженцам будет оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас на месте также работают психологи МЧС», — написал Развожаев.

Всего в «Изумруде» готовы принять около 300 человек, в общей же сложности в Севастополе смогут разместить до тысячи херсонцев. Сейчас стоит задача обеспечить людям комфортный быт, оформить документы, обеспечить обучение для детей.

Развожаев сообщил, что в числе первых просьб людей — провести экскурсию по городу-герою.

Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей правобережных районов Херсонской области власти начали с середины октября, с конца октября объявили выезд для жителей 15-километровой зоны на левом берегу Днепра — в связи с участившимися обстрелами ВСУ.