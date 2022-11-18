Москва, 18 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (94%) считают, что к Новому году на фоне продолжающейся специальной военной операции (СВО) нужно поздравить семьи участников СВО путём поквартирного обхода Дедами Морозами и Снегурочками. Такие данные опроса представил ВЦИОМ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

Также можно собрать от семей мобилизованных и отправить на передовую поздравительные открытки (87%), поздравить раненых в госпиталях с участием Деда Мороза и Снегурочки (87%), провести всероссийскую акцию с возможностью отправить письмо-поздравление для военнослужащих в зоне СВО от всех желающих (84%).

Кроме того, нужно расширить благотворительный проект «Ёлка желаний» за счёт детей с новых территорий РФ (82%), организовать новогодние ярмарки, на которых каждый мог бы отправить подарок участникам СВО и членам их семей (82%). организовать концерты и сбор вещей, средств и т.д. (80%).

Опрос проведён 12–13 ноября 2022 года по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, абсолютное большинство жителей России (96%) полагают, что следует сохранить детские праздники и новогодние ёлки на фоне продолжающейся специальной военной операции (СВО).

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